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Posted 6 ноября, 10:13

Published 6 ноября, 10:13

Modified 6 ноября, 10:15

Updated 6 ноября, 10:15

Житель хутора под Ростовом пытается присвоить себе целый пляж

Житель хутора под Ростовом пытается присвоить себе пляж

6 ноября 2024, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru. Житель хутора под Ростовом пытается присвоить себе целый пляж
В Мясниковском районе Ростовской области местный житель запрещает людям ходить на пляж, пытаясь присвоить себе часть берега. Необычная история заинтересовала председателя Следкома России Александра Бастрыкина.

О проблеме с посещением пляжа в хуторе Калинине стало широко известно после сюжета в эфире федерального ТВ. Местные жители жаловались на своего земляка, который не давал прохода к пляжу. Он живет поблизости и уверяет, что берег — часть его собственности. Дошло даже до судебных разбирательств. Служитель Фемиды счел действия мужчины необоснованными, но на практике это ничего не изменило.

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— Местными властями мер к разрешению ситуации не принимается, — отметили в центральном аппарате СК РФ. — По данному факту проводится процессуальная проверка по статье «Халатность».

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Аслану Хуаде доложить о ходе проверки.

Ранее Александр Бастрыкин заинтересовался нападением собак на подростка. По его поручению в Ростовской области возбудили уголовное дело.

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