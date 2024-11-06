Житель хутора под Ростовом пытается присвоить себе пляж

О проблеме с посещением пляжа в хуторе Калинине стало широко известно после сюжета в эфире федерального ТВ. Местные жители жаловались на своего земляка, который не давал прохода к пляжу. Он живет поблизости и уверяет, что берег — часть его собственности. Дошло даже до судебных разбирательств. Служитель Фемиды счел действия мужчины необоснованными, но на практике это ничего не изменило.