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Перебои

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Ноябрь
Радио и телевидение начнут отключать в Ростовской области с 5 ноября
В Ростовской области с 5 ноября начнутся массовые перебои телерадиосигнала. О том, где ожидаются помехи, сообщает РТРС.
3 ноября, 06:48
Октябрь
Водителей в Ростовской области предупредили о сбоях при проверке полисов ОСАГО
16 октября, 15:37
Радио и телевидение перестанут работать в Ростовской области
В Ростовской области несколько дней подряд ожидаются перебои в работе радио и ТВ, приблизительное расписание профилактических работ опубликовано на сайте РТРС.
9 октября, 08:26
Сентябрь
ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца
Из-за солнечной активности в Ростовской области пропадет теле- и радиосигнал, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
21 сентября, 07:30
С 23 сентября массово отключат электричество в Ростове
Тысячи жителей Ростова останутся без электричества в начале рабочей недели, сообщает Донэнерго.
21 сентября, 05:43
Массовые перебои в работе радио и ТВ в Ростовской области начнутся 16 сентября
Жителей Ростовской области ждут помехи вместо телепрограмм и радиопередач с 16 по 20 сентября, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
14 сентября, 05:50
Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября
Из-за профилактических работ в Ростовской области начнутся перебои в работе радио и телевидения, сообщает РТРС.
7 сентября, 05:45

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