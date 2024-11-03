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РТРС

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2024
Радио и телевидение начнут отключать в Ростовской области с 5 ноября
В Ростовской области с 5 ноября начнутся массовые перебои телерадиосигнала. О том, где ожидаются помехи, сообщает РТРС.
3 ноября, 06:48
Массовые перебои в работе ТВ начнутся в Ростовской области в конце октября
Радио и ТВ будет работать с перебоями в конце октября в Ростовской области. О возможных помехах сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
26 октября, 06:08
В начале недели перестанет работать радио и ТВ в части Ростовской области
В разных районах Ростовской области с 7 октября начнет пропадать сигнал телерадиовещания, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
5 октября, 14:44
ТВ и радио перестанут работать в Ростовской области из-за активности солнца
Из-за солнечной активности в Ростовской области пропадет теле- и радиосигнал, сообщает РТРС (прим. — Российская телевизионная и радиовещательная сеть).
21 сентября, 07:30
Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября
Из-за профилактических работ в Ростовской области начнутся перебои в работе радио и телевидения, сообщает РТРС.
7 сентября, 05:45
Телевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской области
14 июля, 10:03
Телевидение и радио отключат в Ростовской области с начала июня
Перебои в работе ТВ и радио ждут в Ростовской области, о графике отключений напомнили в РТРС.
1 июня, 08:31
Жителей Ростовской области оставят без телевидения в мае
В нескольких районах Ростовской области пропадет телесигнал с 13 по 19 мая, сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.
11 мая, 08:51
2023
Жителям Ростовской области начнут отключать радио и ТВ с 30 октября
29 октября 2023, 07:36
В Ростовской области предупредили о перебоях в работе телевещания 16 октября
14 октября 2023, 10:33
Жители Ростовской области на неделю останутся без телевидения и радио
На следующей недели в Ростовской области возможны перебои в работе радио и ТВ, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
8 октября 2023, 07:46
Телевидение и радио перестанут работать в Ростовской области на несколько дней
В некоторых Ростовской области на несколько дней пропадет теле- и радиосигнал, рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
1 октября 2023, 16:00
В части Ростовской области с 19 июля отключат телерадиосигнал
В ряде районов Ростовской области будут прерываться трансляции телерадиосигнала, сообщает РТРС.
18 июля 2023, 11:24

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