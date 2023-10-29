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Published Сегодня, 07:36

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Updated Сегодня, 07:38

Перебои в работе радио и ТВ ожидаются в Ростовской области с 30 октября

Жителям Ростовской области начнут отключать радио и ТВ с 30 октября

29 октября 2023, 07:36
Фото: 1MI
Перебои в работе радио и ТВ ожидаются в Ростовской области с 30 октября
Перебои в работе радио и ТВ ожидаются в Ростовской области с 30 октября, сообщили в РТРС.

Из-за профилактических работ в некоторых населенных пунктах Ростовской области на предстоящей неделе ожидаются перебои в работе радио и ТВ.

Так, в понедельник, 30 октября, проблемы с сигналом будут у жителей Титовки Миллеровского района. ТВ и радио там перестанут работать с 11.00 до 17.00.

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С 31 октября по 3 ноября перебои ждут жителей Орловского района. Сигнал там будет пропадать не более, чем на три часа в промежутке с 10.00 до 17.00.

Во вторник, 31 октября, без телевизора и радио придется остаться жителям села Ефремовка Неклиновского района. Перебои с сигналом там продлятся с 10.00 до 16.00.

В четверг, 2 ноября, ТВ и радио перестанут работать в хуторе Мирный Егорлыкского района. Временные неполадки продлятся с 10.00 до 16.00.

Напомним, массовые отключения электричества запланированы в Ростове с 30 октября.

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