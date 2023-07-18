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В части Ростовской области с 19 июля отключат телерадиосигнал

18 июля 2023, 11:24
Фото: pxhere.com
В части Ростовской области с 19 июля отключат телерадиосигнал
В ряде районов Ростовской области будут прерываться трансляции телерадиосигнала, сообщает РТРС.

Так, 19 июля ограничения будут действовать с 08.00 мск до 17 часов. Это коснется хутора Калининский в Шолоховском районе.

Кроме того, 19 и 20 числа проблемы могут появиться в Александровке Азовского района. Здесь речь идет о периоде с 08.00 до 20.00.

Перебои в работе телевидения ожидаются в Ростовской области с 17 по 20 июля
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Также это затронет Новочеркасск с 10 до 19 часов и населенный пункт Орловский — с 11 до 13 часов. Причина ограничений не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Телерадиосигнал#РТРС#Азовский район#Шолоховский район#Новочеркасск#Орловский#Ограничения
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