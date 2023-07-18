Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Так, 19 июля ограничения будут действовать с 08.00 мск до 17 часов. Это коснется хутора Калининский в Шолоховском районе.
Кроме того, 19 и 20 числа проблемы могут появиться в Александровке Азовского района. Здесь речь идет о периоде с 08.00 до 20.00.
Также это затронет Новочеркасск с 10 до 19 часов и населенный пункт Орловский — с 11 до 13 часов. Причина ограничений не раскрывается.
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