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Орловский

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2024
В Ростовской области задержали мужчину, варившего в кастрюле наркотики
20 июля, 18:03
2023
Британец нокаутировал бойца из Ростовской области Павловича через минуту турнира UFC
Бойца из Ростовской области Сергея Павловича нокаутировал британец Том Аспиналл на второй минуте турнира UFC, сообщают спортивные СМИ.
12 ноября 2023, 13:11
Боец Павлович из Ростовской области сразится с англичанином на турнире UFC
Боец UFC Сергей Павлович из Орловского Ростовской области поборется за звание чемпиона с англичанином Томом Аспиналлом, бой состоится в это воскресенье.
9 ноября 2023, 10:59
Донской молокозавод делал продукцию из неизвестного сырья
В Ростовской области выявили нарушения в работе молочного завода «Орловский», сообщает региональное управление Россельхознадзора.
27 июля 2023, 08:31
В части Ростовской области с 19 июля отключат телерадиосигнал
В ряде районов Ростовской области будут прерываться трансляции телерадиосигнала, сообщает РТРС.
18 июля 2023, 11:24

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