Телевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской области

Так, 15 июля с 8 утра до 5 вечера проблемы с вещанием могут возникнуть в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском и Морозовске. На следующий день в это же время отключения пройдут в Волгодонске и станице Маркинской. 17 июля перебои начнутся в хуторе Калининском.