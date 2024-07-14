Телевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
РТРС предупреждает, что с 15 по 17 июля на территории донского региона может пропадать вещательный сигнал. Кратковременные перебои ожидаются в работе радио и телевидения.
Так, 15 июля с 8 утра до 5 вечера проблемы с вещанием могут возникнуть в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском и Морозовске. На следующий день в это же время отключения пройдут в Волгодонске и станице Маркинской. 17 июля перебои начнутся в хуторе Калининском.
Ранее стало известно, что ростовчан на сутки оставят без холодной воды.
До этого появилось расписание массовых отключений света в Ростове-на-Дону. Список адресов размещен в материале RostovGazeta.