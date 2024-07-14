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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Ростовской области пройдет кратковременное отключение телерадиосигнала

Телевидение и радио будет работать с перебоями в Ростовской области

14 июля 2024, 10:03
Фото: 1MI
В Ростовской области пройдет кратковременное отключение телерадиосигнала
В Ростовской области ожидаются временные отключения трансляции радио и теле сигналов, сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

РТРС предупреждает, что с 15 по 17 июля на территории донского региона может пропадать вещательный сигнал. Кратковременные перебои ожидаются в работе радио и телевидения.

Так, 15 июля с 8 утра до 5 вечера проблемы с вещанием могут возникнуть в Ростове-на-Дону, Каменск-Шахтинском и Морозовске. На следующий день в это же время отключения пройдут в Волгодонске и станице Маркинской. 17 июля перебои начнутся в хуторе Калининском.

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Ранее стало известно, что ростовчан на сутки оставят без холодной воды.

До этого появилось расписание массовых отключений света в Ростове-на-Дону. Список адресов размещен в материале RostovGazeta.

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