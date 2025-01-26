Абрикосы в сиропе: какие соки и коктейли пили в Ростове в советские годы

Мы давно уже живем как на капиталистическом Западе и считаем это абсолютно нормальным. Никто ведь теперь не удивляется тому, что дети покупают питьевую воду. В школах нет уже бесплатных питьевых фонтанчиков. И в голову никому сегодня не придет, что можно пить воду из крана, как это делали мы. Удивительно, но никто из нас в те годы водопроводной водой не отравился… Почему так? Вода была иной? Или время поменялось?