Абрикосы в сиропе: какие соки и коктейли пили в Ростове в советские годы

Posted 26 января, 15:19
Published 26 января, 15:19
Modified 26 января, 15:21
Updated 26 января, 15:21
Какие соки пили в Ростове в советское время? Помню, что в те годы в магазинах продавались соки в трехлитровых баллонах. Как правило, это были томатный, яблочный и березовый.
Говорят, что за это мы должны быть благодарны советскому лидеру Анастасу Микояну. Когда он был с визитом в США, то увидел, что там очень популярен и доступен апельсиновый сок.
Доступными у нас были помидоры и яблоки. С березовым соком тоже было все хорошо, но помню, говорили, что его разбавляли водой, сахаром и лимонной кислотой.
Ничего не могу сказать о технологии приготовления советских соков в Ростове, но мне они тогда казались вкусными.
Помню, еще в кафе соки разливали из специальных конусов. Я очень любил томатный. Тогда на прилавке в стаканах были соль и перец. И люди сами по вкусу ложкой добавляли соль или перец в сок. Кстати, ложка лежала рядом же. Как вы понимаете, она не была одноразовой.
Незабываемы в кафе были молочные коктейли. Их готовили прямо при вас из мороженого и молока. Добавляли и фруктовые сиропы. Пенка такого коктейля получалась густой и воздушной. Было очень вкусно.
А еще в Ростове в то время везде стояли питьевые автоматы: бросив в них копейку, можно было выпить стакан газированной воды, а за три копейки − воды с сиропом. Кстати, стаканы были гранеными и многоразовыми. Их мыли там же, в автомате. Сегодня такого я даже представить себе не могу. Удивительно, но никаких массовых инфекционных заболеваний я тогда не припомню.
Были в городе также питьевые фонтанчики. Они располагались и в школах.
Помню, как моя первая учительница Ирина Ивановна говорила: «В капиталистических странах воду люди покупают, питьевую воду даже продают в специальных бутылках, а вы ее пьете совершенно бесплатно».
Мы давно уже живем как на капиталистическом Западе и считаем это абсолютно нормальным. Никто ведь теперь не удивляется тому, что дети покупают питьевую воду. В школах нет уже бесплатных питьевых фонтанчиков. И в голову никому сегодня не придет, что можно пить воду из крана, как это делали мы. Удивительно, но никто из нас в те годы водопроводной водой не отравился… Почему так? Вода была иной? Или время поменялось?
Хотя надо признать, когда я порой смотрю на ту муть, которая течет из крана, то понимаю, что лучше покупать питьевую воду. Это точно.
Вот только цена питьевой воды, которую мы покупаем… Как говорится, без комментариев.
При том что соки продавались в магазинах, в советские годы в Ростове многие летом варили компоты. Помню, как у нас в Нахичевани это делала моя мама и наши многочисленные родственники.
А еще я любил абрикосы в сиропе. Помните стихотворение Игоря Северянина «Ананасы в шампанском»?
Там есть такие строки:
«Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!»
Так вот в детстве я вдохновлялся абрикосами в сиропе, которые готовила моя мама Галина Николаевна (Нагапетовна) Багдыкова. Она работала учителем музыки, заведовала струнным отделением в музыкальной школе имени М. Ф. Гнесина. Но могу сказать, что кулинария для нее была таким же призванием, как и музыка.
Я очень благодарен другу семьи, тоже известному педагогу и музыканту Елене Ивановне Фадеевой, которая записала рецепты мамы, переработав их, и передала мне на память. По воспоминаниям Елены Ивановны, моя мама абрикосы в сиропе готовила так.
Берут плотные абрикосы. Переспевшие попросту развалятся во время приготовления. Плоды тщательно моют под проточной водой, дают воде стечь, раскладывают абрикосы на салфетку и просушивают. Затем, не нарушая целостности, выдавливают косточки. Косточки разбивают, вынимают ядрышки, а затем аккуратно вкладывают обратно в абрикосы. Начиненные таким образом плоды выкладывают в глубокую кастрюлю.
Важное замечание! Использовать можно только ядра абрикосовых косточек! Они вкусные, сладкие и в умеренных количествах полезны. Употреблять ядра жердёловых косточек категорически нельзя!
Далее готовят сироп. Для приготовления сиропа берется пропорционально на каждый литр воды 1,5−2 стакана сахара. Доводят до кипения, проваривают. Кипящим сиропом заливают абрикосы и оставляют до полного остывания. Лучше на сутки, чтобы они хорошо пропитались. Плоды должны быть полностью погружены в сироп, иначе на них появится некрасивая коричневая полоса. Поэтому сверху в качестве груза можно положить тарелку, чуть меньше диаметра кастрюли.
На следующий день сироп аккуратно сливают, доводят его до кипения и снова заливают им абрикосы. Можно аккуратно проварить все вместе на маленьком огне не мешая. Снова оставляют на сутки. И опять надо положить груз, если плоды всплывают. На третий день доводят до кипения и слегка проваривают. Кипящим выкладывают в банки, предварительно простерилизованные, и закупоривают как обычно.
Именно так, по воспоминаниям Елены Ивановны Фадеевой, готовила моя мама Галина Николаевна Багдыкова.
Ну, а по моим воспоминаниям, все это было очень вкусно. Возможно потому, что советские соки, как и компоты, которые готовила мама, − это вкус детства.