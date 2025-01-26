В Семикаракорске остановили ввоз опасного песка с мазутом с Кубани

Posted 26 января, 12:31
Published 26 января, 12:31
Modified 26 января, 12:33
Updated 26 января, 12:33
Напомним, нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкера в Керчи. Судно затонуло, а мазут вынесло на берег. Для ликвидации последствий были предприняты масштабные работы с участием волонтеров из разных регионов России.
В итоге только с побережья Анапы было вывезено около ста тысяч тонн загрязненного песка. Помощь с его обезвреживанием пообещала оказать ростовская компания «Южный Город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС.
Подробнее о спасении пляжей от загрязнений читайте в материале RostovGazeta.
В субботу, 25 января, глава региона рассказал, что полигон не подготовлен для утилизации замазученного песка. Однако позже выяснилось, что его уже успели завезти с Кубани.
В связи с этим Юрий Слюсарь встретился с местными жителями. На ней врио губернатора сказал, что впредь въезд фур с песком в полигон закрыт, а на месте будет работать полиция, общественный контроль и охрана природы.
«Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются», — отметил Слюсарь.