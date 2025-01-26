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Posted 26 января, 12:31

Published 26 января, 12:31

Modified 26 января, 12:33

Updated 26 января, 12:33

В Семикаракорске остановили ввоз опасного песка с мазутом с Кубани

В Семикаракорске остановили ввоз опасного песка с мазутом с Кубани

26 января 2025, 12:31
Фото: 1MI.
В Семикаракорске остановили ввоз опасного песка с мазутом на полигоне компании «Южный город». Об этом рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Напомним, нефтепродукты попали в Черное море после крушения танкера в Керчи. Судно затонуло, а мазут вынесло на берег. Для ликвидации последствий были предприняты масштабные работы с участием волонтеров из разных регионов России.

В итоге только с побережья Анапы было вывезено около ста тысяч тонн загрязненного песка. Помощь с его обезвреживанием пообещала оказать ростовская компания «Южный Город», которая заключила контракт с краснодарским МЧС.

Подробнее о спасении пляжей от загрязнений читайте в материале RostovGazeta.

В субботу, 25 января, глава региона рассказал, что полигон не подготовлен для утилизации замазученного песка. Однако позже выяснилось, что его уже успели завезти с Кубани.

В связи с этим Юрий Слюсарь встретился с местными жителями. На ней врио губернатора сказал, что впредь въезд фур с песком в полигон закрыт, а на месте будет работать полиция, общественный контроль и охрана природы.

«Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются», — отметил Слюсарь.
Слюсарь: Ввоз песка с мазутом из Анапы в Семикаракорск не согласовали с властями
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Ранее в Минприроды РФ рассказали, когда полностью восстановят пляжи в Анапе от загрязнений.

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