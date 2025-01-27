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Posted 27 января, 12:33

Published 27 января, 12:33

Modified 27 января, 12:35

Updated 27 января, 12:35

Кинолог объяснил, как избавиться от агрессивных собак в Ростове

Кинолог назвала способы избавления улиц Ростова от бродячих собак

27 января 2025, 12:33
Фото: 1MI. Кинолог объяснил, как избавиться от агрессивных собак в Ростове
Отлов и стерилизация не остановят нападение собак на людей, об этом ростовский кинолог Анастасия Левен рассказала корреспонденту RostovGazeta.

По словам ростовского кинолога Анастасии Левен, на перевоспитание агрессивной собаки у экспертов уходят месяцы регулярных занятий.

«У нас агрессивных собак отлавливают, прививают стерилизуют и потом выпускают туда же, где поймали. Собака опять оказывается в знакомой стае на своей территории, от агрессивных привычек передержка ее не избавит», — считает эксперт.

Анастасия Левен считает, что агрессивных собак нельзя возвращать на улицу.

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«Собаке нужно обеспечить либо пожизненное содержание в приюте, либо пристрой в семью под наблюдением специалистов. В некоторых регионах России есть практика эвтаназии с такими животными. Гуманность этого способа спорная», — замечает кинолог.

По словам Анастасии Левен, жизнь на улице в условиях постоянной угрозы и нехватки пищи делает собак только более агрессивными.

«Таким поведением собака пытается повысить свой авторитет и обозначает границы территории для прокорма. Собака и улица — это порочный круг агрессии», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки.

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#Анна Ивченко#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нападение собак
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