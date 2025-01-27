Кинолог назвала способы избавления улиц Ростова от бродячих собак

Posted 27 января, 12:33
Published 27 января, 12:33
Modified 27 января, 12:35
Updated 27 января, 12:35
По словам ростовского кинолога Анастасии Левен, на перевоспитание агрессивной собаки у экспертов уходят месяцы регулярных занятий.
«У нас агрессивных собак отлавливают, прививают стерилизуют и потом выпускают туда же, где поймали. Собака опять оказывается в знакомой стае на своей территории, от агрессивных привычек передержка ее не избавит», — считает эксперт.
Анастасия Левен считает, что агрессивных собак нельзя возвращать на улицу.
«Собаке нужно обеспечить либо пожизненное содержание в приюте, либо пристрой в семью под наблюдением специалистов. В некоторых регионах России есть практика эвтаназии с такими животными. Гуманность этого способа спорная», — замечает кинолог.
По словам Анастасии Левен, жизнь на улице в условиях постоянной угрозы и нехватки пищи делает собак только более агрессивными.
«Таким поведением собака пытается повысить свой авторитет и обозначает границы территории для прокорма. Собака и улица — это порочный круг агрессии», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области школьница попала в больницу после нападения агрессивной собаки.