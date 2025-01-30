Эпоха в освоении Арктики: как полярник Артур Чилингаров посещал Ростов

Почему-то, когда говорят о покорителях Арктики и Северного Ледовитого океана, я сразу вспоминаю легендарного Георгия Седова, а также роман Вениамина Каверина «Два капитана». Помните девиз романа? Он такой: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Кстати, это еще и заключительная строка из стихотворения поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Эти слова также выгравированы на кресте в память о погибшей экспедиции полярного исследователя Роберта Скотта к Южному полюсу на холме Обсервейшн.