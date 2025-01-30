Эпоха в освоении Арктики: как полярник Артур Чилингаров посещал Ростов

Posted 30 января, 10:12
Published 30 января, 10:12
Modified 30 января, 10:12
Updated 30 января, 10:12
Почему-то, когда говорят о покорителях Арктики и Северного Ледовитого океана, я сразу вспоминаю легендарного Георгия Седова, а также роман Вениамина Каверина «Два капитана». Помните девиз романа? Он такой: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Кстати, это еще и заключительная строка из стихотворения поэта Альфреда Теннисона «Улисс». Эти слова также выгравированы на кресте в память о погибшей экспедиции полярного исследователя Роберта Скотта к Южному полюсу на холме Обсервейшн.
И когда я видел по телевизору легендарного советского и российского исследователя Артура Николаевича Чилингарова (1939−2024), то всегда вспоминал девиз «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Мне кажется, что Артур Николаевич так и жил, никогда не сдаваясь, не боясь трудностей, достигая поставленной цели.
К счастью, мне довелось встречаться и общаться с Артуром Николаевичем. Мало кто знает, к сожалению, что Чилингаров бывал в Ростове-на-Дону и с любовью отзывался о нашем городе. Познакомился с Артуром Николаевичем Чилингаровым я в сентябре 2001 года.
Знаете, где это произошло? В ростовском армянском монастыре Сурб Хач.
В тот год во всех странах, где живут армяне, торжественно отмечали 1700-летие крещения Армении. Особенно торжественные мероприятия прошли в России, в частности в Ростове-на-Дону. Артур Николаевич Чилингаров был приглашен на торжественные мероприятия в качестве почетного гостя.
Напомню, что Артур Николаевич − Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Он доктор географических наук, член-корреспондент Российской академии наук. Был сенатором, то есть членом Совета Федерации России, депутатом Государственной Думы, заместителем Председателя Государственной Думы. Чилингаров являлся президентом Российской ассоциации полярников.
Если обратимся к биографии Чилингарова, то узнаем, что звание Героя Советского Союза Артуру Николаевичу было присвоено 14 февраля 1986 года за образцовое выполнение задания по высвобождению в условиях полярной зимы научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» из ледового плена в Антарктике. Чилингаров умело руководил судами при спасательной операции, проявив при этом мужество и героизм.
Напомню также, что звание Героя Российской Федерации Артуру Николаевичу Чилингарову было присвоено 9 января 2008 года за мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, и успешное проведение высокоширотной арктической глубоководной экспедиции.
Чилингаров был активным членом общества дружбы «Россия−Армения». При этом Артур Николаевич всегда подчеркивал, что является русским патриотом и интересы Родины для него превыше всего.
Помню, как он мне тогда, в 2001 году, в Сурб Хаче в беседе сказал, что Россия обязательно должна присутствовать в Антарктике и Арктике. Более того, по мнению Чилингарова, значительная часть Арктики по закону должна принадлежать России.
«Я могу это доказать», − говорил он.
И ведь он со своими единомышленниками сумел это доказать! В августе 2007 года Артур Николаевич Чилингаров вместе с другими исследователями опустился на дно Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса, где водрузил флаг России на дно океана. Благодаря работам и экспедициям Чилингарова Россия имеет право на большую часть Арктики вплоть до Северного полюса.
Тут, пожалуй, следует пояснить, что восточная часть континентального российского хребта Ломоносова, подводного горного хребта и хребет Менделеева являются продолжением Евразийского континента. Значит, Россия имеет все законные права на эти территории.
Конечно, мне особо приятно вспомнить, что об этих правах России на Арктику я услышал в Ростове-на-Дону в сентябре 2001 года именно от Артура Николаевича Чилингарова.
Легендарный полярник ушел из жизни 1 июня 2024 года.
Конечно же, с ним ушла целая эпоха в освоении Арктики. Считаю, он был настоящий герой, внесший огромный вклад в развитие отечественной и мировой географии. Я же искренне рад, что мне в жизни довелось общаться с таким выдающимся человеком!