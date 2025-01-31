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Posted 31 января, 14:04

Published 31 января, 14:04

Modified 31 января, 14:06

Updated 31 января, 14:06

В Ростовской области прикрыли канал нелегальной миграции

В Ростовской области прикрыли канал нелегальной миграции

31 января 2025, 14:04
Фото: 1MI. В Ростовской области прикрыли канал нелегальной миграции
В Ростовской области вынесли приговор организаторам канала нелегальной миграции иностранцев из центральной Азии. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативники выявили, что руководитель организации, которая осуществляла подбор работников на склады крупных торговых сетей, вступил в сговор с двумя собственницами квартир. Они, в свою очередь, предоставляли жилье нелегальным мигрантам.

Группа изготавливала подложные квитанции об оплате госпошлины, с помощью которых они продлевали срок пребывания иностранцев на территории страны. Кроме того, фигуранты организовали фиктивные постановки на миграционный учёт.

В итоге руководителю фирмы назначили наказание в виде лишения свободы на три года, а хозяйкам квартир — два года условно.

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Ранее правоохранители поймали 43 иностранцев без миграционного учета, которых массово заселяли в ростовские гостиницы.

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