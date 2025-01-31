В Ростовской области прикрыли канал нелегальной миграции

Posted 31 января, 14:04
Published 31 января, 14:04
Modified 31 января, 14:06
Updated 31 января, 14:06
Оперативники выявили, что руководитель организации, которая осуществляла подбор работников на склады крупных торговых сетей, вступил в сговор с двумя собственницами квартир. Они, в свою очередь, предоставляли жилье нелегальным мигрантам.
Группа изготавливала подложные квитанции об оплате госпошлины, с помощью которых они продлевали срок пребывания иностранцев на территории страны. Кроме того, фигуранты организовали фиктивные постановки на миграционный учёт.
В итоге руководителю фирмы назначили наказание в виде лишения свободы на три года, а хозяйкам квартир — два года условно.
Ранее правоохранители поймали 43 иностранцев без миграционного учета, которых массово заселяли в ростовские гостиницы.