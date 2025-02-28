Как людям передвигаться? Скрябин отчитал коммунальщиков за разбитые дороги в Ростове

Скрябин раскритиковал работу коммунальщиков из-за разбитых дорог в Ростове

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин раскритиковал результаты работы ресурсоснабжающих организаций из-за разбитых дорог после ремонта на теплотрассах. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.