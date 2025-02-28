Как людям передвигаться? Скрябин отчитал коммунальщиков за разбитые дороги в Ростове

Posted 28 февраля, 04:34
Published 28 февраля, 04:34
Modified 28 февраля, 04:34
Updated 28 февраля, 04:34
По словам Александра Скрябина, ремонтные работы сопровождаются некачественными разрытиями дорожного полотна, которые мешают комфортному передвижению горожан.
«На сегодняшний день заключено 511 договоров, но не все должным образом исполняют их условия», — говорит Александр Скрябин.
У трех подрядчиков зафиксировали 950 не сданных в установленном порядке разрытий. Также, по словам Скрябина, имеются претензии к качеству восстановления дорожного покрытия.
В комментариях к посту ростовчане поделились своим мнением по поводу городских дорог.
«Хорошо бы настроить совместную работу между организациями по замене труб и дорожниками. А то не успели сделать качественное дорожное покрытие, как через 2-3 месяца начинают там трубы менять. Асфальт потом стелют абы как, пока идет усадка земли, опять появляются выбоины и неровности дороги», — пишет пользователь.
«Сейчас улицу Международную невозможно пересечь. Это не то, что стиральная доска, а какие-то американские горки», — возмутился горожанин.
«Сарьяна/Мясникова — это просто ужас, то яма, то люк кривой, то горбы асфальта», — пишет пользовательница.
Ранее RostovGazeta осветила случай, когда ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской области.