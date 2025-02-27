ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской области

Posted 27 февраля, 09:55
Published 27 февраля, 09:55
Modified 27 февраля, 10:00
Updated 27 февраля, 10:00
В период с сентября 2021 года по декабрь 2023-го одна из специализированных компаний занималась ремонтом улицы Советской (от Парковой до переулка Сквозного). По данным на сайте госзакупки, тендер на 81 миллион рублей тогда выиграло ООО «Армила». Компания зарегистрирована в городе Краснодаре и существует с 2006 года. По данным системы Спарк, ее основным видом деятельности является «производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки».
После того, как срок сдачи объекта уже прошел, правоохранители обнаружили пропажу одного миллиона рублей. Вероятно, после проверки отчетов и сметы цифры не сошлись.
— Оперативниками установлено, что сотрудники компании-подрядчика при выполнении муниципального контракта похитили денежные средства в сумме 950 000 рублей, принадлежащие МКУ «Департамент городского хозяйства» г. Шахты, которыми распорядились по своему усмотрению, — уточнили в региональном управлении ФСБ.
Деньги на ремонт выделяли из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) уже завели, но пока непонятно, на кого. Как сказано в сообщении силовиков, «в отношении неустановленных лиц из числа работников фирмы-подрядчика».
Ранее RostovGazeta рассказывала, на что тратили миллионы рублей из бюджета Ростовской области.