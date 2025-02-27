ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской области

В период с сентября 2021 года по декабрь 2023-го одна из специализированных компаний занималась ремонтом улицы Советской (от Парковой до переулка Сквозного). По данным на сайте госзакупки, тендер на 81 миллион рублей тогда выиграло ООО «Армила». Компания зарегистрирована в городе Краснодаре и существует с 2006 года. По данным системы Спарк, ее основным видом деятельности является «производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки».