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Posted 27 февраля, 09:55

Published 27 февраля, 09:55

Modified 27 февраля, 10:00

Updated 27 февраля, 10:00

Ремонт дороги

ФСБ обнаружила пропажу крупной суммы, выделенной на ремонт дорог в Ростовской области

27 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI. Ремонт дороги

Подрядчика обвиняют в хищении 1 миллиона рублей при ремонте дорог в Шахтах

В Ростовской области подрядчика, который ремонтировал дороги, подозревают в хищении одного миллиона рублей из бюджета города Шахты. Об этом 27 февраля сообщает региональное УФСБ.

В период с сентября 2021 года по декабрь 2023-го одна из специализированных компаний занималась ремонтом улицы Советской (от Парковой до переулка Сквозного). По данным на сайте госзакупки, тендер на 81 миллион рублей тогда выиграло ООО «Армила». Компания зарегистрирована в городе Краснодаре и существует с 2006 года. По данным системы Спарк, ее основным видом деятельности является «производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки».

После того, как срок сдачи объекта уже прошел, правоохранители обнаружили пропажу одного миллиона рублей. Вероятно, после проверки отчетов и сметы цифры не сошлись.

Шахтинский предприниматель обманом похищал деньги из бюджета
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— Оперативниками установлено, что сотрудники компании-подрядчика при выполнении муниципального контракта похитили денежные средства в сумме 950 000 рублей, принадлежащие МКУ «Департамент городского хозяйства» г. Шахты, которыми распорядились по своему усмотрению, — уточнили в региональном управлении ФСБ.

Деньги на ремонт выделяли из бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) уже завели, но пока непонятно, на кого. Как сказано в сообщении силовиков, «в отношении неустановленных лиц из числа работников фирмы-подрядчика».

Ранее RostovGazeta рассказывала, на что тратили миллионы рублей из бюджета Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ФСБ#Ремонт дорог#Шахты#Мошенничество#Госзакупки#Бюджет#Хищение
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