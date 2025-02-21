В Ростове убрали ларьки, установленные экс-главой Управления торговли Тихоновым

Напомним, ранее ведомство потребовало от компаний, связанных с Тихоновым, вернуть в бюджет незаконно полученные средства. Самого чиновника признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и о мошенничестве. Его приговорили к колонии общего режима на пять лет и четыре месяца, а также выписали штраф (500 тысяч рублей) и запретили занимать должности в органах власти на два с половиной года. Спустя пару месяцев, в ноябре 2024 года, стало известно, что Константин Тихонов отправится на СВО.