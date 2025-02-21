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Posted 21 февраля, 07:40

Published 21 февраля, 07:40

Modified 21 февраля, 07:42

Updated 21 февраля, 07:42

Демонтаж ларьков в Ростове

В Ростове убрали ларьки, установленные экс-главой Управления торговли Тихоновым

21 февраля 2025, 07:40
Фото: rostov-gorod.ru. Демонтаж ларьков в Ростове
Связанные с экс-начальником Управления торговли Ростова Константином Тихоновым ларёчники вернули незаконно полученные 2,5 миллиона рублей в казну. Об этом рассказали в региональном управлении ФАС.

Напомним, ранее ведомство потребовало от компаний, связанных с Тихоновым, вернуть в бюджет незаконно полученные средства. Самого чиновника признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и о мошенничестве. Его приговорили к колонии общего режима на пять лет и четыре месяца, а также выписали штраф (500 тысяч рублей) и запретили занимать должности в органах власти на два с половиной года. Спустя пару месяцев, в ноябре 2024 года, стало известно, что Константин Тихонов отправится на СВО.

Речь идет о компаниях «Альфа» и «Меркой». Они незаконно устанавливали ларьки в центре Ростова. Ранее сотрудники ростовского УФАС раскрыли антиконкурентное соглашение между Тихоновым и этими организациями. Его заключение позволило ларечникам сдавать места, предназначенные для размещения НТО, в субаренду по завышенной цене и получать доход, который должен был направляться в муниципальный бюджет.

Ведомство пишет, что компании демонтировали НТО на Крепостном и Беломорском переулках, а также перечислили в казну больше двух с половиной миллионов рублей. Эти деньги организации получили незаконно.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#ФАС#Бюджет#Управление торговли#Происшествия
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