В Ростове убрали ларьки, установленные экс-главой Управления торговли Тихоновым

Posted 21 февраля, 07:40
Published 21 февраля, 07:40
Modified 21 февраля, 07:42
Updated 21 февраля, 07:42
Напомним, ранее ведомство потребовало от компаний, связанных с Тихоновым, вернуть в бюджет незаконно полученные средства. Самого чиновника признали виновным по статьям о превышении служебных полномочий и о мошенничестве. Его приговорили к колонии общего режима на пять лет и четыре месяца, а также выписали штраф (500 тысяч рублей) и запретили занимать должности в органах власти на два с половиной года. Спустя пару месяцев, в ноябре 2024 года, стало известно, что Константин Тихонов отправится на СВО.
Речь идет о компаниях «Альфа» и «Меркой». Они незаконно устанавливали ларьки в центре Ростова. Ранее сотрудники ростовского УФАС раскрыли антиконкурентное соглашение между Тихоновым и этими организациями. Его заключение позволило ларечникам сдавать места, предназначенные для размещения НТО, в субаренду по завышенной цене и получать доход, который должен был направляться в муниципальный бюджет.
Ведомство пишет, что компании демонтировали НТО на Крепостном и Беломорском переулках, а также перечислили в казну больше двух с половиной миллионов рублей. Эти деньги организации получили незаконно.