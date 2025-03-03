Праздника не было? Власти оправдались за Масленицу в парке «Левобережном» в Ростове

Posted 3 марта, 14:38
Published 3 марта, 14:38
Modified 3 марта, 15:31
Updated 3 марта, 15:31
По информации администрации парка «Левобережный», в воскресенье, 2 марта, парк работал в штатном режиме. Никаких праздничных гуляний в честь Масленицы не проводилось, так как согласно постановлению губернатора, массовые мероприятия на открытой местности в регионе запрещены.
На этот день была якобы запланирована только детская анимация «выходного дня», с участием не более 50 человек. Кроме того, в парке временно была установлена фотозона, украшающая входную группу.
Уточняется, что парк был просто открыт для посетителей. При этом сам «Левобережный» публиковал анонс праздничных мероприятий на Масленицу в своем телеграм-канале 28 февраля.
Ранее RostovGazeta рассказала, что 2 марта в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону собрались толпы людей. Длинные очереди выстраивались за бесплатными блинами, на игры и мастер-классы. На входе в парк отсутствовали рамки-металлодетекторы, а также не было отрядов полиции. Местные жители возмутились, почему гуляния на тысячи человек проводят без участия правоохранительных органов. Кроме того, посетители выходили на замерзший Дон, а некоторые смельчаки доходили практически до середины реки. При этом людей никто не останавливал и заставлял вернуться на берег, администрация парка не установила никаких ограждений, не были размещены даже сигнальные ленты.