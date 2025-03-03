Праздника не было? Власти оправдались за Масленицу в парке «Левобережном» в Ростове

Ранее RostovGazeta рассказала, что 2 марта в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону собрались толпы людей. Длинные очереди выстраивались за бесплатными блинами, на игры и мастер-классы. На входе в парк отсутствовали рамки-металлодетекторы, а также не было отрядов полиции. Местные жители возмутились, почему гуляния на тысячи человек проводят без участия правоохранительных органов. Кроме того, посетители выходили на замерзший Дон, а некоторые смельчаки доходили практически до середины реки. При этом людей никто не останавливал и заставлял вернуться на берег, администрация парка не установила никаких ограждений, не были размещены даже сигнальные ленты.