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Posted 3 марта, 14:38

Published 3 марта, 14:38

Modified 3 марта, 15:31

Updated 3 марта, 15:31

Толпы людей в парке Левобережный на Масленицу

Праздника не было? Власти оправдались за Масленицу в парке «Левобережном» в Ростове

3 марта 2025, 14:38
Фото: rostovgazeta.ru. Толпы людей в парке Левобережный на Масленицу

Власти рассказали, почему не было полиции на масленичных гуляниях в Ростове

В правительстве Ростовской области заявили, что в парке отдыха «Левобережный» не было праздничных мероприятий, посвящённых Масленице. Об этом рассказали представители региональной власти.

По информации администрации парка «Левобережный», в воскресенье, 2 марта, парк работал в штатном режиме. Никаких праздничных гуляний в честь Масленицы не проводилось, так как согласно постановлению губернатора, массовые мероприятия на открытой местности в регионе запрещены.

На этот день была якобы запланирована только детская анимация «выходного дня», с участием не более 50 человек. Кроме того, в парке временно была установлена фотозона, украшающая входную группу.

Анонс на Масленицу
Анонс на Масленицу
Анонс на Масленицу
Анонс на Масленицу. Фото: Парк культуры и отдыха «Левобережный»

Уточняется, что парк был просто открыт для посетителей. При этом сам «Левобережный» публиковал анонс праздничных мероприятий на Масленицу в своем телеграм-канале 28 февраля.

Ранее RostovGazeta рассказала, что 2 марта в парке «Левобережный» Ростова-на-Дону собрались толпы людей. Длинные очереди выстраивались за бесплатными блинами, на игры и мастер-классы. На входе в парк отсутствовали рамки-металлодетекторы, а также не было отрядов полиции. Местные жители возмутились, почему гуляния на тысячи человек проводят без участия правоохранительных органов. Кроме того, посетители выходили на замерзший Дон, а некоторые смельчаки доходили практически до середины реки. При этом людей никто не останавливал и заставлял вернуться на берег, администрация парка не установила никаких ограждений, не были размещены даже сигнальные ленты.

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