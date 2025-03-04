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Posted 4 марта, 13:14

Published 4 марта, 13:14

Modified 4 марта, 13:16

Updated 4 марта, 13:16

Самолет Бе-200ЧС

С авиазавода им. Бериева в Таганроге собираются взыскать 158 млн рублей

4 марта 2025, 13:14
Фото: donland.ru. Самолет Бе-200ЧС
На авиационный завод «ТАНТК имени Г. М. Бериева», который расположен в Таганроге, подали иск из-за задолженности. Сведения об этом появились на сайте Арбитражного суда.

Иск на авиазавод подал «Концерн радиостроения „Вега“» для взыскания долга в размере 158,4 миллионов рублей. Еще 7,5 миллиона рублей истец потребовал в качестве неустойки.

Судебное заседание состоится 7 апреля 2025 года.

По данным системы СПАРК, ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. Предприятие занимается изготовлением летательных аппаратов. По данным на 2024 год, чистая прибыль компании составила 1,3 миллиарда рублей.

АО «Концерн радиостроения „Вега“ зарегистрирован в Москве, в декабре 1991 года. Организация занимается научными исследованиями и разработками.

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Ранее RostovGazeta писала, что авиазаводу имени Бериева угрожают банкротством. Подробнее об этом читайте в материале.

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