С авиазавода им. Бериева в Таганроге собираются взыскать 158 млн рублей

По данным системы СПАРК, ПАО «ТАНТК имени Г. М. Бериева» было зарегистрировано в 1994 году. Предприятие занимается изготовлением летательных аппаратов. По данным на 2024 год, чистая прибыль компании составила 1,3 миллиарда рублей.