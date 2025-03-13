В Ростовской области оправдали 0,13% подсудимых

Posted 13 марта, 13:26
Published 13 марта, 13:26
Modified 13 марта, 13:28
Updated 13 марта, 13:28
По данным ведомства, оправдали всего 18 человек из 13 тысяч. Это — всего 0,13% от общего количества осужденных.
Также 1652 осужденным изменили приговор с лишения свободы на штраф. Еще 135 человек приговорили к принудительным мерам лечения (это — в 17 раз больше количества оправданных граждан).
В 2023 году доля оправдательных приговоров составила 0,19% от общего числа осужденных, а в 2022-м — лишь 0,1%.
Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области порекомендовали к помилованию женщин, которые были осуждены на хищение средств из госучреждений. О том, почему комиссия приняла такое решение, читайте в материале.