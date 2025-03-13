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Posted 13 марта, 13:26

Published 13 марта, 13:26

Modified 13 марта, 13:28

Updated 13 марта, 13:28

Заключеные

В Ростовской области оправдали 0,13% подсудимых

13 марта 2025, 13:26
Фото: 1MI. Заключеные
В Ростовской области в 2024 году суды общей юрисдикции оправдали лишь 18 человек. Об этом пишет «Ъ-Ростов», ссылаясь на данные Управления судебного департамента региона.

По данным ведомства, оправдали всего 18 человек из 13 тысяч. Это — всего 0,13% от общего количества осужденных.

Также 1652 осужденным изменили приговор с лишения свободы на штраф. Еще 135 человек приговорили к принудительным мерам лечения (это — в 17 раз больше количества оправданных граждан).

В 2023 году доля оправдательных приговоров составила 0,19% от общего числа осужденных, а в 2022-м — лишь 0,1%.

На Дону просят помиловать женщин, осужденных за хищение средств из госучреждений
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Ранее RostovGazeta писала, что в Ростовской области порекомендовали к помилованию женщин, которые были осуждены на хищение средств из госучреждений. О том, почему комиссия приняла такое решение, читайте в материале.

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