ЦГБ Батайска заплатит более 2 млн рублей водоканалу Ростова-на-Дону

Дело в том, что в декабре 2024 года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы взыскать задолженность с ГБУ РО «Центральная городская больница» по оплате негативного воздействия на центральную систему канализации. Также медучреждение должно было заплатить за превышение нормативов состава сточных вод по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Общая сумма долга составляет около 2,1 миллиона рублей.