ЦГБ Батайска заплатит более 2 млн рублей водоканалу Ростова-на-Дону

Posted 9 марта, 06:29
Published 9 марта, 06:29
Modified 9 марта, 06:29
Updated 9 марта, 06:29
Дело в том, что в декабре 2024 года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы взыскать задолженность с ГБУ РО «Центральная городская больница» по оплате негативного воздействия на центральную систему канализации. Также медучреждение должно было заплатить за превышение нормативов состава сточных вод по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Общая сумма долга составляет около 2,1 миллиона рублей.
Однако до вынесения судом решения по существу спора стороны подписали ходатайства об утверждении мирного соглашения. В связи с этим суд определил, что ЦГБ выплатит долг водоканалу за один год, внося один платеж в месяц в размере 183 тысяч рублей. Задолженность должна быть погашена до 15 марта 2026 года.
Ранее RostovGazeta писала, что завод Ростсельмаш хочет отсудить долги в 28 миллионов рублей у компании «Версатайл Украина».