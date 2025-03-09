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Posted 9 марта, 06:29

Published 9 марта, 06:29

Modified 9 марта, 06:29

Updated 9 марта, 06:29

ЦГБ Батайска выплатит более 2 млн рублей долга водоканалу Ростова-на-Дону

ЦГБ Батайска заплатит более 2 млн рублей водоканалу Ростова-на-Дону

9 марта 2025, 06:29
Фото: 1MI. ЦГБ Батайска выплатит более 2 млн рублей долга водоканалу Ростова-на-Дону
Центральная городская больница Батайска и водоканал Ростова-на-Дону подписали мирное соглашение в рамках дела по иску о взыскании задолженности с ЦГБ. Соответствующий документ опубликован в картотеке арбитражного суда.

Дело в том, что в декабре 2024 года АО «Водоканал Ростова-на-Дону» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области для того, чтобы взыскать задолженность с ГБУ РО «Центральная городская больница» по оплате негативного воздействия на центральную систему канализации. Также медучреждение должно было заплатить за превышение нормативов состава сточных вод по договору холодного водоснабжения и водоотведения. Общая сумма долга составляет около 2,1 миллиона рублей.

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Однако до вынесения судом решения по существу спора стороны подписали ходатайства об утверждении мирного соглашения. В связи с этим суд определил, что ЦГБ выплатит долг водоканалу за один год, внося один платеж в месяц в размере 183 тысяч рублей. Задолженность должна быть погашена до 15 марта 2026 года.

Ранее RostovGazeta писала, что завод Ростсельмаш хочет отсудить долги в 28 миллионов рублей у компании «Версатайл Украина».

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