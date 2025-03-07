На Дону просят помиловать женщин, осужденных за хищение средств из госучреждений

Posted 7 марта, 10:10
Published 7 марта, 10:10
Modified 7 марта, 10:12
Updated 7 марта, 10:12
К помилованию порекомендовали дончанок, которые были осуждены к наказанию без реального лишения свободы. Их признали виновными в хищении денежных средств из госучреждений.
При этом женщины возместили причиненный ущерб, сотрудничали со следствием и получили положительные характеристики. Кроме того, дончанки ранее не были судимы, а две из них являются многодетными матерями.
11 ходатайств будут отправлены на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Окончательное решение о помиловании примет он.