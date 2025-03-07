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Posted 7 марта, 10:10

Published 7 марта, 10:10

Modified 7 марта, 10:12

Updated 7 марта, 10:12

Женская колония

На Дону просят помиловать женщин, осужденных за хищение средств из госучреждений

7 марта 2025, 10:10
Фото: 1MI. Женская колония

В Ростовской области порекомендовали к помилованию трех женщин

В Ростовской области комиссия по вопросам помилования рассмотрела 11 ходатайств осужденных и по трем из них дала положительные заключения. Информация об этом размещена на сайте регионального правительства.

К помилованию порекомендовали дончанок, которые были осуждены к наказанию без реального лишения свободы. Их признали виновными в хищении денежных средств из госучреждений.

При этом женщины возместили причиненный ущерб, сотрудничали со следствием и получили положительные характеристики. Кроме того, дончанки ранее не были судимы, а две из них являются многодетными матерями.

11 ходатайств будут отправлены на рассмотрение президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Окончательное решение о помиловании примет он.

Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области
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Ранее RostovGazeta писала, что Владимир Путин помиловал одного из 14 осужденных из региона.

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