Врио губернатора Ростовской области Слюсарь назвал имя своего заместителя

Posted 26 февраля, 07:21
Published 26 февраля, 07:21
Modified 26 февраля, 07:23
Updated 26 февраля, 07:23
По словам Юрия Слюсаря, Карцев будет заниматься укреплением взаимодействия региона с федеральным центром и расширением участия Ростовской области в федеральных проектах и программах.
«Геополитическая обстановка сегодня и в целом ситуация в регионе требует от нас больших усилий в решении задач, которые ставит Президент и наши жители», — пишет врио губернатора региона.
Известно, что у нового заместителя есть юридическое образование, а также диплом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Ранее Карцев занимал пост заместителя директора департамента Минпромторга России, а также был генеральным директором предприятия «Гамма».
До этого RostovGazeta писала, что Юрий Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в регионе.