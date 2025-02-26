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Posted 26 февраля, 07:21

Published 26 февраля, 07:21

Modified 26 февраля, 07:23

Updated 26 февраля, 07:23

Артем Карцев, слева

Врио губернатора Ростовской области Слюсарь назвал имя своего заместителя

26 февраля 2025, 07:21
Фото: ФГУП «НПП „Гамма“. Артем Карцев, слева
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил своим заместителем Артема Карцева. В его задачи будет входить курирование работы регионального представительства при правительстве РФ.

По словам Юрия Слюсаря, Карцев будет заниматься укреплением взаимодействия региона с федеральным центром и расширением участия Ростовской области в федеральных проектах и программах.

«Геополитическая обстановка сегодня и в целом ситуация в регионе требует от нас больших усилий в решении задач, которые ставит Президент и наши жители», — пишет врио губернатора региона.

Известно, что у нового заместителя есть юридическое образование, а также диплом Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Ранее Карцев занимал пост заместителя директора департамента Минпромторга России, а также был генеральным директором предприятия «Гамма».

Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в Ростовской области
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До этого RostovGazeta писала, что Юрий Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в регионе.

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#Милана Белкина#Ростовская область#Правительство#Правительство региона#Юрий Слюсарь
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