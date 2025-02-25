Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в Ростовской области

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об этом было заявлено в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка. Мероприятие состоялось 25 февраля. Одной из ключевых тем стало пресечение правонарушений при реализации на Дону нацпроектов.