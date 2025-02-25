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Posted 25 февраля, 20:10

Published 25 февраля, 20:10

Modified 25 февраля, 20:12

Updated 25 февраля, 20:12

За выполнением госконтрактов в Ростовской области могут усилить контроль

Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в Ростовской области

25 февраля 2025, 20:10
Фото: 1MI. За выполнением госконтрактов в Ростовской области могут усилить контроль
В Ростовской области могут усилить контроль за выполнением госконтрактов. С таким предложением к прокуратуре и ФАС (прим. — Федеральная антимонопольная служба) обратился врио губернатора Юрий Слюсарь.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об этом было заявлено в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка. Мероприятие состоялось 25 февраля. Одной из ключевых тем стало пресечение правонарушений при реализации на Дону нацпроектов.

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Не исключено, что это связано с недавними уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.

Отдельное внимание уделили проблеме киберпреступности. По итогам заседания участники решили усилить работу по информированию жителей о новых схемах и методах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#ФАС#Нацпроекты#Правопорядок#Госконтракты#Юрий Слюсарь
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