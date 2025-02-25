Слюсарь призвал ФАС усилить контроль за госконтрактами в Ростовской области

Posted 25 февраля, 20:10
Published 25 февраля, 20:10
Modified 25 февраля, 20:12
Updated 25 февраля, 20:12
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, об этом было заявлено в ходе заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка. Мероприятие состоялось 25 февраля. Одной из ключевых тем стало пресечение правонарушений при реализации на Дону нацпроектов.
Не исключено, что это связано с недавними уголовными делами в отношении высокопоставленных чиновников, которых обвиняют в превышении должностных полномочий.
Отдельное внимание уделили проблеме киберпреступности. По итогам заседания участники решили усилить работу по информированию жителей о новых схемах и методах.