Итоги дня: в Ростовской области неумолимо растут цены, а люди влезают в кредиты

Posted 24 февраля, 16:14
Published 24 февраля, 16:14
Modified 24 февраля, 16:26
Updated 24 февраля, 16:26
По данным Центробанка, общая инфляция в январе 2025 года составила 9,97%, когда в декабре 2024-го она достигала 9,46%. Это значение оказалось выше, чем показатель по ЮФО (9,8%) и по России (9,92%).
Быстрее всего дорожали продукты питания. Инфляция по ним составила 13,36%. Услуги подорожали на 11,08%, а товары — на 5,46%.
По данным экспертов, причиной скачка цен является увеличение затрат производителей и поставщиков, а также сокращение предложения на рынках региона.
В регионе вырос средний размер кредита на одного человека. По данным на начало 2025 года, на каждого дончанина приходится почти 400 тысяч рублей.
Это — почти на 39 тысяч рублей (и на 9,5%) больше, чем год назад. Эта сумма составила примерно 63,5% от годового дохода заемщика. При этом в рейтинге закредитованности Ростовская область заняла 58 место.
Хуже всего среди регионов ЮФО сложилась ситуация в Калмыкии (84 место). Там средний размер кредита превысил годовой доход гражданина на 23%. Это — больше 600 тысяч рублей.
Жители региона часто сталкиваются с проблемами с отоплением и водоснабжением. Например, недавно в Ростове за день произошли четыре коммунальные аварии на теплосетях. Одна из них оставила без отопления жителей порядка 350 многоэтажек.
Как рассказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, происходит это из-за износа коммунальных сетей более, чем на 60 (в некоторых городах — 80) процентов.
Всего модернизация коммунальной сферы оценивается в 187 миллиардов рублей — именно планируется потратить на ремонтные и строительные работы в ближайшие пять лет.
В стоимость вошли капремонт двух тысяч километров сетей и завершение строительства канализационного коллектора на Локомотивной улице в Ростове. Их должны завершить к 1 июля 2025 года.
По словам Юрия Слюсаря, проблемы будут решаться постепенно. В данный момент ведется анализ состояния систем. Врио губернатора также поручил представителям Министерства ЖКХ провести проверку работы теплоснабжающих организаций.