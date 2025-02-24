Жители Ростовской области оказались должны банкам две трети своих зарплат

Posted 24 февраля, 12:02
Published 24 февраля, 12:02
Modified 24 февраля, 12:04
Updated 24 февраля, 12:04
По данным «РИА Новости», это почти на 39 тысяч больше, чем было годом ранее (или на 9,5%). Эти 400 тысяч кредитов составляют примерно 63,5% от годового дохода заемщика. В рейтинге закредитованности Ростовская область заняла 58 место (не самое плохое в ЮФО).
Астраханская область расположилась на 64 место. Там средняя сумма кредитов достигает 421 тысячи рублей, что составляет 67% доходов. На 79 месте — Краснодар (518 тысяч, что составляет 75% дохода). Хуже всего ситуация в Адыгее (83 место) и Калмыкии (84 место). В первой республике заняли меньше 500 тысяч (83% от дохода), а во второй — более 600 тысяч рублей (что превышает доход на 23%).
Нашлись и те регионы, где практически не берут кредиты. В Крыму в среднем у каждого жителя есть займ примерно на 170 тысяч рублей (30% от дохода). Эта республика заняла второе место в рейтинге. А Волгоградская область — 21-е. Там сумма кредитов достигает 320 тысяч, что составляет чуть больше половины годового дохода.