Жители Ростовской области оказались должны банкам две трети своих зарплат

Астраханская область расположилась на 64 место. Там средняя сумма кредитов достигает 421 тысячи рублей, что составляет 67% доходов. На 79 месте — Краснодар (518 тысяч, что составляет 75% дохода). Хуже всего ситуация в Адыгее (83 место) и Калмыкии (84 место). В первой республике заняли меньше 500 тысяч (83% от дохода), а во второй — более 600 тысяч рублей (что превышает доход на 23%).