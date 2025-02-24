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Posted 24 февраля, 12:02

Published 24 февраля, 12:02

Modified 24 февраля, 12:04

Updated 24 февраля, 12:04

Калькулятор и бумаги с подсчетами

Жители Ростовской области оказались должны банкам две трети своих зарплат

24 февраля 2025, 12:02
Фото: Unsplash. Калькулятор и бумаги с подсчетами
В Ростовской области увеличилась средняя сумма кредитов на одного человека. По данным на начало 2025 года, на каждого жителя приходится почти 400 тысяч рублей.

По данным «РИА Новости», это почти на 39 тысяч больше, чем было годом ранее (или на 9,5%). Эти 400 тысяч кредитов составляют примерно 63,5% от годового дохода заемщика. В рейтинге закредитованности Ростовская область заняла 58 место (не самое плохое в ЮФО).

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Астраханская область расположилась на 64 место. Там средняя сумма кредитов достигает 421 тысячи рублей, что составляет 67% доходов. На 79 месте — Краснодар (518 тысяч, что составляет 75% дохода). Хуже всего ситуация в Адыгее (83 место) и Калмыкии (84 место). В первой республике заняли меньше 500 тысяч (83% от дохода), а во второй — более 600 тысяч рублей (что превышает доход на 23%).

Нашлись и те регионы, где практически не берут кредиты. В Крыму в среднем у каждого жителя есть займ примерно на 170 тысяч рублей (30% от дохода). Эта республика заняла второе место в рейтинге. А Волгоградская область — 21-е. Там сумма кредитов достигает 320 тысяч, что составляет чуть больше половины годового дохода.

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#Евгения Волкова#Экономика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Крым#Волгоградская область#Адыгея#Краснодар#Калмыкия#Астраханская область#Кредиты#Закредитованность
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