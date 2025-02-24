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Posted 24 февраля, 18:36

Published 24 февраля, 18:36

Modified 24 февраля, 18:38

Updated 24 февраля, 18:38

Из-за волка часть Ростовской области попала под карантин

Из-за бешенного волка часть Ростовской области попала под карантин

24 февраля 2025, 18:36
Фото: 1MI. Из-за волка часть Ростовской области попала под карантин
В Ростовской области ввели карантин из-за бешеного волка. Информация об этом опубликована на сайте правительства региона. Документ о введении ограничительных мер подписал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Опасную болезнь обнаружили у дикого зверя в Белокалитвинском районе. Там в охотничьем угодье «Поцелуевское» нашли труп волка. Позже выяснилось, что он был заражен бешенством.

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Теперь на этой территории охотникам запретили добывать зверей, которые могли бы подхватить смертельную инфекцию. Также из зоны карантина нельзя вывозить скот и устраивать ярмарки.

Ранее карантин пришлось вводить в Ростовской области из-за гриппа. Ограничения действовали среди медицинских, социальных и учебных заведений.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Карантин#Инфекция#Белокалитвинский район#Бешенство#Волк#Звери#Юрий Слюсарь
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