Из-за бешенного волка часть Ростовской области попала под карантин

Posted 24 февраля, 18:36
Published 24 февраля, 18:36
Modified 24 февраля, 18:38
Updated 24 февраля, 18:38
Опасную болезнь обнаружили у дикого зверя в Белокалитвинском районе. Там в охотничьем угодье «Поцелуевское» нашли труп волка. Позже выяснилось, что он был заражен бешенством.
Теперь на этой территории охотникам запретили добывать зверей, которые могли бы подхватить смертельную инфекцию. Также из зоны карантина нельзя вывозить скот и устраивать ярмарки.
Ранее карантин пришлось вводить в Ростовской области из-за гриппа. Ограничения действовали среди медицинских, социальных и учебных заведений.