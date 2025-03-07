Слюсарь освободил от должности замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова

Posted 7 марта, 08:39
Published 7 марта, 08:39
Modified 7 марта, 08:41
Updated 7 марта, 08:41
Артемов ушел с должности руководителя аппарата регионального правительства из-за выхода на пенсию. Данный пост он занимал около 15 лет. Экс-заместитель курировал вопросы обеспечения госполитики в области территориальной обороны. В данный момент этим занимается Дмитрий Водолацкий.
Как ранее писала Rostov Gazeta, о новом заместителе стало известно 4 марта, когда Юрий Слюсарь опубликовал соответствующий пост в своем телеграм-канале. Врио губернатора рассказал, что чиновник является участником спецоперации, у него есть диплом академии ФСБ и академии МИДа.
Также Артемов занимался обеспечением деятельности правительства, вопросами кадровой политики, а также архивного дела и защиты государственной тайны. Данные обязанности временно возложат на другого заместителя губернатора — Михаила Корнеева.
Информация о том, что Артемов может уволиться, появилась в СМИ и соцмедиа еще в декабре 2024 года. Затем об этом заговорили месяц назад, 5 февраля. Однако в обоих случаях официального подтверждения от представителей регионального правительства не было.