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Posted 7 марта, 08:39

Published 7 марта, 08:39

Modified 7 марта, 08:41

Updated 7 марта, 08:41

Вадим Артемов

Слюсарь освободил от должности замгубернатора Ростовской области Вадима Артемова

7 марта 2025, 08:39
Фото: donland.ru. Вадим Артемов
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь освободил от должности своего заместителя Вадима Артемова. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Артемов ушел с должности руководителя аппарата регионального правительства из-за выхода на пенсию. Данный пост он занимал около 15 лет. Экс-заместитель курировал вопросы обеспечения госполитики в области территориальной обороны. В данный момент этим занимается Дмитрий Водолацкий.

Как ранее писала Rostov Gazeta, о новом заместителе стало известно 4 марта, когда Юрий Слюсарь опубликовал соответствующий пост в своем телеграм-канале. Врио губернатора рассказал, что чиновник является участником спецоперации, у него есть диплом академии ФСБ и академии МИДа.

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Также Артемов занимался обеспечением деятельности правительства, вопросами кадровой политики, а также архивного дела и защиты государственной тайны. Данные обязанности временно возложат на другого заместителя губернатора — Михаила Корнеева.

Информация о том, что Артемов может уволиться, появилась в СМИ и соцмедиа еще в декабре 2024 года. Затем об этом заговорили месяц назад, 5 февраля. Однако в обоих случаях официального подтверждения от представителей регионального правительства не было.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Правительство#Правительство региона#Юрий Слюсарь
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