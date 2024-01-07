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Абросимов

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Январь
СК начал проверку после нападения приезжих на таксиста в Ростове-на-Дону
7 января, 12:09
Октябрь 2023
Стало известно, что могло стать целью ВСУ в Ростовской области 21 октября
Военный аэродром в Ростове-на-Дону мог стать целью ВСУ 21 октября, такое предположение высказал RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.
22 октября 2023, 08:07
Август 2023
Пушилин заявил, что Украина планировала атаковать Ростов после захвата Донбасса
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ планировали выйти на Ростовскую область, сообщил он в эфире «Соловьев Live».
10 августа 2023, 07:27
Июль 2023
Политолог Абросимов заявил, что ВСУ могут атаковать ракетами Scalp Ростовскую область
Увеличивается вероятность удара по Ростовской области после получения ВСУ ракет Scalp, поделился с RostovGazeta мнением политолог Дмитрий Абросимов.
13 июля 2023, 12:15

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