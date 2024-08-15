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Автобус в Ростовской области

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2024
В Ростовской области сократили маршруты автобусов из-за нехватки топлива
В Чертковском районе Ростовской области сократили автобусные маршруты в связи с отсутствием дизельного топлива. Информацию опубликовала местная администрация.
15 августа 2024, 12:56
Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск
Дополнительные автобусные маршруты соединят Ростов и Луганск в 2024 году, сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
26 мая 2024, 07:12
Автобус загорелся на въезде на проспект Стачки в Ростове
30 марта 2024, 13:06
2023
В Ростовской области автобус, в котором нашли взрывчатку, ждали заранее
В Ростовской области о взрывчатке, которую нашли в автобусе, было известно заранее, сообщают СМИ.
18 апреля 2023, 04:45

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