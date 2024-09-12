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Бахмут

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Британия разрешила Украине удары ракетами, которые могут достать до Ростова
Лондон разрешил Украине использовать ракеты Storm Shadow, которые теоретически могут достать до Ростова и области, сообщает британское СМИ The Guardian.
12 сентября, 05:20
2023
Военнослужащий Александр Серебряков пропал без вести в зоне СВО
22 июля 2023, 12:20
Младший сержант Сергей Комаров из Ростовской области погиб под Бахмутом
10 июля 2023, 16:04
Бывший полицейский из Ростовской области погиб в спецоперации
Во время спецоперации погиб Виталий Панасков, который был жителем Ростовской области, сообщают СМИ.
4 июля 2023, 08:05

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