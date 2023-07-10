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Младший сержант Сергей Комаров из Ростовской области погиб под Бахмутом

10 июля 2023, 16:04
Фото: 1MI
Военнослужащий Сергей Комаров из Ростовской области погиб в спецоперации
Военнослужащий Сергей Комаров из Ростовской области погиб в спецоперации, пишут СМИ.

Младший сержант Сергей Комаров из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом. Смертельное ранение 33-летний военнослужащий получил 5 июля, выполняя задачу руководства.

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«Ростов.ру» пишет, что Комаров принимал участие в спецоперации в составе 136-й мотострелковой бригады.

О месте и дате похорон военнослужащего пока ничего неизвестно.

Минобороны официально о гибели бойца ничего не сообщало.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО в плен к ВСУ попал 40-летний военный Виктор Кирпин из Ростовской области.

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