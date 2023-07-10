Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Младший сержант Сергей Комаров из Ростовской области погиб в боях под Бахмутом. Смертельное ранение 33-летний военнослужащий получил 5 июля, выполняя задачу руководства.
«Ростов.ру» пишет, что Комаров принимал участие в спецоперации в составе 136-й мотострелковой бригады.
О месте и дате похорон военнослужащего пока ничего неизвестно.
Минобороны официально о гибели бойца ничего не сообщало.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО в плен к ВСУ попал 40-летний военный Виктор Кирпин из Ростовской области.