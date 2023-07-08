В ходе СВО в плен к националистам попал 40-летний военный из Ростовской области

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Портал Dondау в субботу, 8 июля, объявил, что 40-летний житель Миллерово в Ростовской области Виктор Кирпин оказался в плену в лагере противника. По данным издания, мужчина участвовал в спецоперации в составе 72-й отдельной мотострелковой бригады, однако был он мобилизован или сам отправился на службу неизвестно. Также не сообщается, каким образом Кирпин оказался в плену у украинских военных.
Обращаем внимание, что информация о военнослужащем пока не получила подтверждения в Минобороны Российской Федерации или другом официальном источнике, данные будут уточняться.
Ранее в Ростовской области сообщили о гибели ростовчанина, который отправился в зону СВО в составе полка «Ахмат».