В ходе СВО в плен к националистам попал 40-летний военный из Ростовской области

Портал Dondау в субботу, 8 июля, объявил, что 40-летний житель Миллерово в Ростовской области Виктор Кирпин оказался в плену в лагере противника. По данным издания, мужчина участвовал в спецоперации в составе 72-й отдельной мотострелковой бригады, однако был он мобилизован или сам отправился на службу неизвестно. Также не сообщается, каким образом Кирпин оказался в плену у украинских военных.