Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Donday пишет, что Лорченко получил смертельное ранение, ему было 36 лет. По информации издания, это произошло во время выполнения боевой задачи.
«Ростовчанин принимал участие в СВО в составе полка „Ахмат“. Детали гибели не раскрываются», — уточнило издание.
Официальной информации о гибели Лорченко не поступало, эти сведения выясняются.
Ранее хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.