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Стало известно о гибели 36-летнего ростовчанина из полка «Ахмат»

7 июля 2023, 14:00
Фото: mil.ru
Стало известно о гибели 36-летнего ростовчанина из полка «Ахмат»
В зоне спецоперации погибли житель Ростова-на-Дону Артем Лорченко, сообщают СМИ.

Donday пишет, что Лорченко получил смертельное ранение, ему было 36 лет. По информации издания, это произошло во время выполнения боевой задачи.

«Ростовчанин принимал участие в СВО в составе полка „Ахмат“. Детали гибели не раскрываются», — уточнило издание.

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«Ростовчанин принимал участие в СВО в составе полка „Ахмат“. Детали гибели не раскрываются», — уточнило издание.«Ростовчанин принимал участие в СВО в составе полка „Ахмат“. Детали гибели не раскрываются», — уточнило издание.
«Ростовчанин принимал участие в СВО в составе полка „Ахмат“. Детали гибели не раскрываются», — уточнило издание.
Фото: panram.ru

Официальной информации о гибели Лорченко не поступало, эти сведения выясняются.

Ранее хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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