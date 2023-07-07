Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В Ростовской области в 2022 году зафиксирован значительный отток населения. После начала спецоперации число уехавших из региона превысило число прибывших на его территорию на 1014 человек. Годом ранее разница в миграционных потоках составляла всего лишь 63 человека.
В дальнее зарубежье из Ростовской области в 2022 году на ПМЖ уехали 907 человек. В 2021 году показатели также был в два раза меньше.
Обращает на себя внимание и отток ранее въехавших мигрантов. Например, в 2020–2021 годах в Ростовскую области активно приезжали жители Армении. Уже в 2022 году более пяти тысяч из них вернулись на родину.
Столь масштабный отток населения немного компенсировался за счет граждан, приехавших в Ростовскую область из Украины. Сейчас на территории региона осели чуть более пяти тысяч украинцев.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году.