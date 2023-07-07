rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Изображение материала

С начало СВО число покинувших Ростовскую область увеличилось в 2,4 раза

7 июля 2023, 12:50
Фото: 1MI
С начало СВО число покинувших Ростовскую область увеличилось в 2,4 раза
В дальнее зарубежье из Ростовской области с начало СВО уехали 907 человек, следует из материалов правительства региона.

В Ростовской области в 2022 году зафиксирован значительный отток населения. После начала спецоперации число уехавших из региона превысило число прибывших на его территорию на 1014 человек. Годом ранее разница в миграционных потоках составляла всего лишь 63 человека.

В дальнее зарубежье из Ростовской области в 2022 году на ПМЖ уехали 907 человек. В 2021 году показатели также был в два раза меньше.

Падение смертности и увеличение миграции за рубеж зафиксировали в Ростовской области
Узнать подробнее

Обращает на себя внимание и отток ранее въехавших мигрантов. Например, в 2020–2021 годах в Ростовскую области активно приезжали жители Армении. Уже в 2022 году более пяти тысяч из них вернулись на родину.

Столь масштабный отток населения немного компенсировался за счет граждан, приехавших в Ростовскую область из Украины. Сейчас на территории региона осели чуть более пяти тысяч украинцев.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году.

Читайте также:
В Ростовской области резко выросло число желающих пожениться в 2023 году«Попросили не говорить на русском»: эмигрант из Ростова рассказал о жизни в ГрузииНа журналиста-эмигранта из Ростова Сергея Резника завели третье подряд уголовное дело
#Алина Заярная#Миграция в Ростовскую область#Миграция#Правительство Ростовской области#Общество#Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости
Подпишитесь
Губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий
Сегодня, 08:10
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ стал Валентин Кукин
Сегодня, 08:06
Власти в Ростове опровергли слухи о жилой застройке в районе Парамоновских складов
Сегодня, 07:04
Власти в Ростове назвали новый срок подачи горячей воды Западному микрорайону
Сегодня, 06:14
В Ростове-на-Дону отправили в колонию блогера Сергея Рулева
Сегодня, 04:58
В рамках дела по статье об убийстве на Сахалине ищут исчезнувшего ростовчанина
Сегодня, 04:44