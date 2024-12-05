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2024
Огромная очередь из льготников стоит часами за лекарствами в Ростове
5 декабря, 05:13
Где бесплатно позагорать и искупаться летом в Ростове
15 июля, 14:33
Ростовские разработчики работают над созданием аналога SimCity
11 января, 17:49
2023
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
В Ростовской области с 1 ноября жители смогут провезти домашних животных в пригородных поездах бесплатно, об этом рассказали в сообществе «Электрички Кавказа».
2 ноября 2023, 06:47
Неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону неизвестные повредили установленный на набережной туалет и выбили дверь, сообщили горожане в соцсетях.
15 июля 2023, 05:37

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