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Безопасность на воде

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2024
Судно-буксир навалилось на веранду ресторана на набережной Ростова
Водный буксир повредил летнюю веранду ресторана, навалившись на нее. Об инциденте на ростовской набережной 25 сентября сообщили в Западном МСУТ Следкома России.
25 сентября 2024, 06:02
В Ростовской области в водоемах погибли 50 человек
В Ростовской области с начала лета на водоемах погибли 50 человек, сообщает региональное МЧС России.
29 августа 2024, 06:42
Ростовская область готовится к купальному сезону 2024 года
В Ростовской области начали подготовку к купальному сезону 2024 года, подробности рассказали в донском правительстве.
11 апреля 2024, 14:02
2023
В Каменске-Шахтинском 2 июня утонула пожилая купальщица
В Ростовской области в Каменске-Шахтинском утонула пожилая женщина, подробностями поделились в пресс-службе администрации Каменска-Шахтинского.
5 июня 2023, 07:35

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