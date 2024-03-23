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Март
Дети в Ростовской области будут учиться дистанционно из-за теракта в «Крокусе»
23 марта, 07:26
Январь
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
31 января, 07:20
Октябрь 2023
Врачи спасли раненого осколками бойца из Ростовской области
Врачам удалось спасти жизнь бойцу из Ростовской области, который получил ранения, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
11 октября 2023, 05:13
Август 2023
Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина, устроившего мятеж в Ростове
Президента России Владимира Путина не будет на похоронах Евгения Пригожина, который устроил вооруженный мятеж в Ростове-на-Дону, сообщают СМИ.
29 августа 2023, 10:22

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