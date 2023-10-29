Бастрыкину доложат о проверке передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за передачи рощи под застройку в Ростове-на-Дону, сообщает СКР.