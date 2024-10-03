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Четыре полосы

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2024
До четырех полос хотят расширить трассу из Ростова в Крым
Автодорогу, связывающую Ростов и Крым, планируют расширить до четырех полос, сообщают СМИ.
3 октября, 05:33
Ростовское транспортное кольцо планируют сделать полностью четырехполосным
21 августа, 14:04
2023
Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова
Власти рассматривают вопрос расширения Северного обхода Ростова, сообщили в правительстве региона.
6 октября 2023, 05:19
На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге
По трассе «Новороссия» Ростов — Таганрог — граница с ДНР откроют движение по еще двум полосам из-за роста трафика, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.
21 июля 2023, 07:09

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