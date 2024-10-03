Четыре полосы

На трассе Р-280 в Ростовской области запустят движение по недостроенной дороге

По трассе «Новороссия» Ростов — Таганрог — граница с ДНР откроют движение по еще двум полосам из-за роста трафика, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.