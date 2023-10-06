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Published Сегодня, 05:19

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова

Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова

6 октября 2023, 05:19
Фото: 1MI
Власти рассматривают вопрос расширения Северного обхода Ростова, сообщили в правительстве региона.

В данный момент прорабатывается вопрос для реконструкции, чтобы увеличить полосность до четырех. По словам главы Минтранспорта региона, это позволит обеспечить устойчивые логистические связи с новыми субъектами.

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Эти вопросы начали рассматривать из-за увеличения потока транзитного транспорта в новые субъекты, а также Крым. Поэтому теперь планируется повысить пропускную способность.

Ранее стало известно, что в Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Строительство#Крым#Реконструкция#Северный радиус#Пропускная способность#Четыре полосы#Правительство региона
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