Стало известно о планах расширить Северный обход Ростова

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 06:29
В данный момент прорабатывается вопрос для реконструкции, чтобы увеличить полосность до четырех. По словам главы Минтранспорта региона, это позволит обеспечить устойчивые логистические связи с новыми субъектами.
Эти вопросы начали рассматривать из-за увеличения потока транзитного транспорта в новые субъекты, а также Крым. Поэтому теперь планируется повысить пропускную способность.
Ранее стало известно, что в Ростовской области закончат строительство Северного радиуса к концу 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.