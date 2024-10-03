До четырех полос хотят расширить трассу из Ростова в Крым

В планах — увеличить трассу с двух до четырех полос. По информации «Крым 24» со ссылкой на зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Ворону, речь идет о дороге от Симферополя до Ростовской области. Кроме того, на этом участке могут дополнительно улучшить инфраструктуру. Что именно входит в эти дополнительные улучшения, не уточняется.