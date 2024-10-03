До четырех полос хотят расширить трассу из Ростова в Крым

Posted 3 октября, 05:33
Published 3 октября, 05:33
Modified 3 октября, 05:35
Updated 3 октября, 05:35
В планах — увеличить трассу с двух до четырех полос. По информации «Крым 24» со ссылкой на зампредседателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Ворону, речь идет о дороге от Симферополя до Ростовской области. Кроме того, на этом участке могут дополнительно улучшить инфраструктуру. Что именно входит в эти дополнительные улучшения, не уточняется.
— Уже крымчане могут говорить, что дороги в новых регионах лучше. Потому что, проезжая по дороге от Симферополя до Джанкоя, понимаешь, что ее реконструкция не заставит себя ждать. Этот вопрос мы поднимали и рассматривали и на комитете нашем, и на заседании пленарном, — прокомментировал политик. — Дорога будет отремонтирована, и мы сможем с вами проехать от Ростова до Симферополя по очень хорошей скоростной дороге.
Ранее RostovGazeta сообщала о ремонтных работах на трассе М-4 «Дон в районе 1038 километра (поселок Красный Колос Аксайского района). Из-за этого автодорогу частично перекрывают.
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