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ЧП в зоопарке

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2024
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке
13 сентября, 08:57
2023
Появилось видео спасения мышей и кроликов из экзотариума в Ростове 26 июня
Из экзотариума в Ростове смогли спасти мышей, видео с животными публикуют в соцсетях очевидцы.
26 июня 2023, 17:36
Пожар в экзотариуме Ростова удалось локализовать
Спасатели смогли локализовать пожар на территории зоопарка в Ростове, сообщили в МЧС.
26 июня 2023, 17:26
Что происходит в охваченном пожаром зоопарке в Ростове: фоторепортаж
26 июня 2023, 16:40

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