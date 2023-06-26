Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В Ростове продолжается тушение крупного пожара на территории зоопарка. Там загорелась кровля экзотариума. К настоящему часу огонь смогли локализовать на площади в 300 квадратных метров.
Власти и МЧС утверждают, что всех животных успели эвакуировать. Пострадавших нет и среди сотрудников зоопарка. В соцсетях публикуют видео со спасением животных.
В тушении участвуют четыре наряда спасателей. Для протягивания пожарных рукавов движение ограничили на улицах Зоологической и Футбольной.
Обстановка на месте происшествия уточняется.
Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с территории зоопарка, где произошел пожар 26 июня.