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Появилось видео спасения мышей и кроликов из экзотариума в Ростове 26 июня

26 июня 2023, 17:36
Фото: 1MI
Появилось видео спасения мышей и кроликов из экзотариума в Ростове 26 июня
Из экзотариума в Ростове смогли спасти мышей, видео с животными публикуют в соцсетях очевидцы.

В Ростове продолжается тушение крупного пожара на территории зоопарка. Там загорелась кровля экзотариума. К настоящему часу огонь смогли локализовать на площади в 300 квадратных метров.

Власти и МЧС утверждают, что всех животных успели эвакуировать. Пострадавших нет и среди сотрудников зоопарка. В соцсетях публикуют видео со спасением животных.

Как спасали мышей и кроликов из экзотариума в Ростове 26 июня
Видео: ГУ МЧС России
Животных успели вынести во время пожара в зоопарке Ростова 26 июня
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В тушении участвуют четыре наряда спасателей. Для протягивания пожарных рукавов движение ограничили на улицах Зоологической и Футбольной.

Обстановка на месте происшествия уточняется.

Ранее RostovGazeta опубликовала фоторепортаж с территории зоопарка, где произошел пожар 26 июня.

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