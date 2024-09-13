Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке

Posted 13 сентября, 08:57
Published 13 сентября, 08:57
Modified 13 сентября, 08:59
Updated 13 сентября, 08:59
Посетители зоопарка рассказали, что почувствовали неприятный запах. Он шёл от водоёма рядом с вольерами. Когда ростовчане подошли к воде, то увидели десятки мёртвых рыб. Судя по запаху, рыба погибла там уже давно.
Люди предположили, что причиной мора мог стать выброс сточных вод в водоём. По словам очевидцев, рядом чувствуется «стойкий запах канализации».
В пресс-службе зоопарка информацию о гибели рыбы пока не комментировали.