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Posted 13 сентября, 08:57

Published 13 сентября, 08:57

Modified 13 сентября, 08:59

Updated 13 сентября, 08:59

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке

13 сентября 2024, 08:57
Фото: Pxhere
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке
Очевидцы опубликовали видео в Telegram-канале «Твой Ростов-на-Дону», на котором огромное количество мертвой рыбы оказалось на берегу водоема. Ростовчане утверждают, что мор произошел на пруду в городском зоопарке.

Посетители зоопарка рассказали, что почувствовали неприятный запах. Он шёл от водоёма рядом с вольерами. Когда ростовчане подошли к воде, то увидели десятки мёртвых рыб. Судя по запаху, рыба погибла там уже давно.

Люди предположили, что причиной мора мог стать выброс сточных вод в водоём. По словам очевидцев, рядом чувствуется «стойкий запах канализации».

В пресс-службе зоопарка информацию о гибели рыбы пока не комментировали.

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Видео: ТГ кнал «Твой Ростов-на-Дону». Люди предположили, что причиной мора мог стать выброс сточных вод в водоём.

Ранее эколог рассказал RostovGazeta, чем обернётся опасное обмеление реки Дон в Ростовской области.

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