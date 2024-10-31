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Ростовский зоопарк

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Октябрь
Найденный на улице в Ростове бездомный котик оказался львенком
31 октября, 13:09
Видео: белый медведь Айон из зоопарка Ростова зажирел и ленится охотиться на рыбу
16 октября, 14:16
Ростовский зоопарк показал умильное видео с новорожденным детенышем гуанако
7 октября, 07:04
Сентябрь
Ростовский зоопарк потратит 70 миллионов на ремонт львятника
Ростовский зоопарк планирует капитально отремонтировать львятник для льва Цезаря, потратив около 70 млн рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
19 сентября, 16:11
В Ростове-на-Дону у зоопарку присоединили территорию парка имени Октября
13 сентября, 12:57
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой гибели рыбы в зоопарке
13 сентября, 08:57
Август
С Ростовского-на-Дону зоопарка хотят взыскать 39 миллионов рублей
1 августа, 09:29
Июль
В ростовском зоопарке родился уникальный оленёнок-меланист
У европейских ланей Марго и Марка на свет появился детёныш, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.
20 июля, 14:05
Июнь
Алексей Логвиненко открыл Дом юннатов в ростовском зоопарке
12 июня праздничные мероприятия проходят во всех районах донской столицы. Отпраздновали День России и в любимом месте отдыха ростовчан — зоопарке.
12 июня, 12:50

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