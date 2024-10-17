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Чрезвычайная пожароопасность

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2024
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области
17 октября, 11:37
В Ростовской области горит больше 50 гектаров леса
В Ростовской области лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе, огонь охватил около 52 гектаров, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
31 мая, 16:37
2023
В Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность 27 августа
Чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится в ряде районов Ростовской области 27 августа, сообщают в региональном ГУ МЧС России.
27 августа 2023, 06:58
Стало известно, каким территориям в Ростовской области угрожают пожары
31 июля 2023, 08:34

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