Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

Posted 17 октября, 11:37
Published 17 октября, 11:37
Modified 17 октября, 11:39
Updated 17 октября, 11:39
В четверг и пятницу, 17 и 18 октября в некоторых районах Ростовской области ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Речь идет о южной части региона: Сальском, Пролетарском, Целинском и Песчанокопском районах, а также о северо-западной — Белокалитвинском районе.
Пока в регионе сохраняется опасная обстановка, населению рекомендуется воздержаться от разведения костров и поджигания сухой растительности, а также стоит аккуратнее обращаться с огнем.
Напомним, что ранее синоптики прогнозировали затяжные дожди в Ростовской области. Ливни будут идти до конца недели. Возможно, за это время пожароопасность значительно снизится. Подробнее о похолодании и осадках в материале RostovGazeta.