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Posted 17 октября, 11:37

Published 17 октября, 11:37

Modified 17 октября, 11:39

Updated 17 октября, 11:39

В Ростовской области действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области

17 октября 2024, 11:37
Фото: Pxhere
В Ростовской области действует штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение продлили в Ростовской области

На территории Ростовской области продлено действие штормового предупреждения, сообщает региональное ГУ МЧС.

В четверг и пятницу, 17 и 18 октября в некоторых районах Ростовской области ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. Речь идет о южной части региона: Сальском, Пролетарском, Целинском и Песчанокопском районах, а также о северо-западной — Белокалитвинском районе.

Пока в регионе сохраняется опасная обстановка, населению рекомендуется воздержаться от разведения костров и поджигания сухой растительности, а также стоит аккуратнее обращаться с огнем.

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Напомним, что ранее синоптики прогнозировали затяжные дожди в Ростовской области. Ливни будут идти до конца недели. Возможно, за это время пожароопасность значительно снизится. Подробнее о похолодании и осадках в материале RostovGazeta.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Погода#Штормовое предупреждение#Огонь#Пожароопасность#Чрезвычайная пожароопасность#Происшествия#Пожароопасный сезон#Сухая растительность
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