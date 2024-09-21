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На дорогу вокруг Азовского моря понадобится порядка 600 млрд рублей
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назвал сумму, которая необходима для строительства дороги вокруг Азовского моря: порядка 500-600 миллиардов рублей.
21 сентября, 06:06
2023
На границе Ростовской области с ЛДНР модернизировали пункты пропуска
В Ростовской области модернизировали пункты пропуска на границе с новыми субъектами РФ, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.
6 декабря 2023, 12:13
Путь из Крыма в Ростов-на-Дону свяжут железной дорогой через новые регионы
4 октября 2023, 08:14
Назван альтернативный путь из Крыма через новые регионы и Ростовскую область
Из-за закрытия Крымского моста водителей призывают выбирать альтернативные маршруты.
17 июля 2023, 06:17

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