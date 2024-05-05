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Электровоз

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Май
Стали известны подробности схода с рельсов поезда в Ростовской области
5 мая, 12:01
Электровоз сошел с рельсов в Ростовской области
Сход электровоза грузового поезда произошел на станции Куберле Ростовской области, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
5 мая, 06:16
Июль 2023
В Ростовской области создадут электровоз для работы на Восточном полигоне РЖД
В Новочеркасске изготовят электровоз, который требуется для работы на Восточном полигоне РЖД, сообщили СМИ.
18 июля 2023, 06:32

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