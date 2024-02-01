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Фонтаны в Ростове

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Февраль
В Ростове отремонтируют три фонтана
В Ростове отремонтируют три фонтана, расположенных в Железнодорожном районе и центре города, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.
1 февраля, 14:26
Июль 2023
В Ростове на Аллее Роз до 3 августа прекратил работу светомузыкальный фонтан
В Ростове забившийся посторонними предметами светомузыкальный фонтан закрыли на техобслуживание, об этом сообщили в администрации города.
31 июля 2023, 15:48
Власти и активисты обсудили капитальный ремонт фонтана «Лира» на Пушкинской в Ростове
В Ростове планируют капитально отремонтировать фонтан «Лира» на Пушкинской улице, рассказал глава администрации Алексей Логвиненко.
5 июля 2023, 16:10
Медик предупредила об опасности купаний в фонтанах в Ростове
Городские фонтаны из-за нетщательной очистки становятся рассадником грибковых и кишечных заболеваний, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала медсестра одной из ростовских больниц Ольга Фарасян.
4 июля 2023, 06:37

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