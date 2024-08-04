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Футбольная игра в Ростове

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2024
Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.
4 августа 2024, 06:14
«Это не бей-беги»: Карпин прокомментировал ничью ЦСКА с «Ростовом»
Итоги футбольного матча команды ЦСКА с «Ростовом» подвел главный тренер ростовского клуба «Ростов» Валерий Карпин в интервью журналистам.
21 июля 2024, 06:39
2023
Из-за санкций ФК «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков
Из-за санкций ФИФА футбольный клуб «Ростов» больше не может регистрировать новых игроков, пишут спортивные медиа.
23 июля 2023, 13:10
ФК «Ростов» вничью сыграл с «Зенитом» 16 апреля
Футбольный клуб «Ростов» в воскресенье, 16 апреля, вничью сыграл с «Зенитом», команды не смогли открыть счет.
16 апреля 2023, 18:00

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